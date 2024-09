Bei einem Unfall am Mittwoch um 10.05 Uhr an der Einmündung L528/Lessingstraße in Böhl-Iggelheim zwischen einer 28-jährigen Autofahrerin aus Schifferstadt und einer 46-jährigen Wagenführerin aus Böhl-Iggelheim ist die 46-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizei beabsichtigte die 28-Jährige von der L528 nach links in die Lessingstraße abzubiegen und kollidierte dabei mit dem auf der L528 entgegenkommenden Wagen der 46-Jährigen. Während die 46-jährige Fahrerin danach mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieben die 28-Jährige und ihr neun Monate altes Kind unverletzt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 27.000 Euro.