Zwei ziemlich demolierte Autos, zum Glück aber keine Verletzten sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der L530 ereignet hat. Eine 45-Jährige aus Hochdorf-Assenheim wollte nach Aussage der Polizei mit ihrem Wagen von der Landstraße nach links auf die B65 auffahren. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto einer 36-Jährigen aus Dannstadt-Schauernheim und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Allerdings wurden beide Fahrzeuge durch den Unfall so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei Schifferstadt sicherte die Unfallstelle ab, bis der Abschleppdienst die beiden Autos geborgen hat.