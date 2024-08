Als großes Volksfest präsentiert sich die Mutterstadter Zeltkerwe von Freitag, 23., bis Montag, 26. August. Die Besucher erwarten Unterhaltung bei Livemusik mit Bands und viele weitere Attraktionen rund um den Kerweplatz an der Neuen Pforte.

Bereits am Freitag ab 16 Uhr öffnet der Vergnügungspark auf dem Messplatz gegenüber dem Palatinum. Erstmals wird dann auch die Band Festzeltkommando aus Brühl für Unterhaltung sorgen. Auch an den folgenden Tagen von Sonntag bis Dienstag, 27. August, ist der Vergnügungspark ab den frühen Nachmittagsstunden geöffnet.

Ebenfalls am Freitag eröffnet der Historische Verein um 19.30 Uhr seine Kerweausstellung mit dem bekannten Pfälzer Cartoonzeichner Steffen Boiselle im Historischen Rathaus. Aufgrund des zu erwartenden großen Besucherandrangs kann die Vernissage diesmal ausschließlich per Voranmeldung besucht werden. Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail an hv-mutterstadt-ceranski@outlook.com mit Namen und Anzahl der Teilnehmer anzumelden.

Die Kerweausstellung ist auch am Samstag, von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr und am Montag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Hierfür ist keine Voranmeldung erforderlich. Am Sonntag ab 12 Uhr steht Steffen Boiselle für Gespräche, Autogramme und Selfies zur Verfügung und von 15 bis 16 Uhr präsentiert er persönlich seine Arbeiten.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Samstag öffnet der Ausschank im Festzelt und an den Ständen rund um den Rathausplatz um 16 Uhr. Ab 18.30 Uhr unterhält im Festzelt die Partyband Rockkapelle die Besucher. Die offizielle Eröffnung der Kerwe findet durch Bürgermeister Thorsten Leva gegen 19 Uhr statt.

Mit dem ökumenischen Festgottesdienst beginnt der Kerwesonntag um 10 Uhr im Festzelt. Der Ausschank öffnet um 11 Uhr. Ebenfalls ab 11 Uhr präsentieren auf dem Kunstmarkt an der Neuen Pforte bis 18 Uhr regionale und überregionale Künstler ihre Werke. Von 13 bis 18 Uhr laden Mutterstadter Gewerbetreibende zum verkaufsoffenen Sonntag mit offenen Geschäften, Infoständen und zwei Autoausstellungen ein. Die Oldtimerfreunde Dannstadt und Umgebung sind mit historischen Traktoren und Landmaschinen zu Gast, während der Freundeskreis Oldtimer-Motorräder historische Zweiräder ausstellt. Im Festzelt wird ab 18.30 Uhr die Band Jo’s Mum unter dem Motto „We will your funky soul“ für Stimmung sorgen.

Kerwe-Radrennen des RSC Ludwigshafen

Wenn am Montag um 10 Uhr der Ausschank öffnet, laden die Mutterstadter Betriebe, Vereine und Freunde zum Frühschoppen ins Festzelt ein. Um 16.30 Uhr startet das 41. Kerwe-Radrennen des RSC Ludwigshafen. Start und Ziel ist bei der Bäckerei Biewer in der Ludwigshafener Straße. Um 16.30 Uhr beginnt das erste Rennen der Amateure um den Preis der Gemeinde Mutterstadt und der Sparkasse Vorderpfalz. Das zweite Rennen wird um 18 Uhr starten, an dem Profis und Elite-Amateure um den Großen Preis der Firma Zeller-Recycling antreten. Zum Kerweausklang spielt im Festzelt ab 18.30 Uhr die Band Hossa.

Wegen der Kerwe sind am Montagnachmittag, 26. August, das Rathaus sowie die Gemeindeeinrichtungen in Mutterstadt ab 12 Uhr geschlossen. Ausgenommen davon sind die kommunalen Kindertagesstätten und die Grundschulen.