In Mutterstadt werden am Montag, 8. Mai, wieder Stolpersteine verlegt – die ersten 20 von insgesamt 40 in diesem Jahr. Erstmals wird in der Gemeinde auch ein Stolperstein für eine Überlebende verlegt, die auch persönlich dabei sein wird.

Die Verlegung der Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus startet um 10 Uhr in der Friedensstraße 8 an der Pension Ruth. Dort werden fünf Steine für die Familie Dellheim verlegt, darunter auch für Ruth Külbs, geborene Dellheim, nach der die Pension benannt ist. Das Besondere: Ihre Tochter Isolde Frühling, für die auch ein Stein verlegt wird, wird daran teilnehmen, berichtet Mutterstadts Büroleiter Gunther Holzwarth. „Außerdem verlegen wir diesmal erstmals Stolpersteine für Euthanasie-Opfer“, erklärt er weiter. Insgesamt werden an diesem Tag an zehn einstigen Wohnstätten der Opfer in Mutterstadt Stolpersteine in den Bürgersteigen eingelassen. Nicht dabei ist der Künstler selbst. Gunter Demnig habe aber die Selbstverlegung durch den Bauhof genehmigt. Die Schüler der IGS Mutterstadt haben sich mit den Schicksalen hinter den Stolpersteinen auseinandergesetzt und werden mit ihrem Wissen die Veranstaltung mitgestalten.