Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Leopold aus Heiligenstein weiß nicht so recht, was auf ihn zukommt. Isabell aus Harthausen hat dagegen konkrete Vorstellungen. Was dazwischen liegt, verbindet beide. Sie sind zwei von 40 Kindern, die am Pfingstmontag in einem Gottesdienst als neue Messdiener der Pfarrei Heilige Hildegard eingeführt wurden.

Der Trubel ist groß im katholischen Pfarrheim Heiligenstein, in dem sich alle Protagonisten inklusive Pfarrer Jens Henning versammeln, bevor der große Einzug in die gegenüberliegende Kirche