Der Rhein-Pfalz-Kreis erhält für die Erneuerung der Kreisstraße 14 zwischen Limburgerhof und den Ortsteilen Rehhütte und Kohlhof eine Zuwendung in Höhe von 352.000 Euro. Das hat rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mitgeteilt. „Die Landesregierung unterstützt nachhaltig die Modernisierung der kommunalen Straßen im Land, davon profitiert auch der Rhein-Pfalz-Kreis“, erklärt Wissing. Durch die geplante Erneuerung sollen in dem rund 1,4 Kilometer langen Abschnitt sowohl Verkehrsablauf als auch Verkehrssicherheit auf der Kreisstraße 14 deutlich verbessert werden. Die Verbindungsstraße besitze eine bedeutende Zubringerfunktion an das überregionale Straßennetz zur Landesstraße 532 und Bundesstraße 9, heißt es vonseiten des Verkehrsministeriums. Die Verkehrsbelastung liege bei mehr als 5000 Fahrzeugen täglich. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde in den nächsten Tagen den förmlichen Bewilligungsbescheid für den Bestandsausbau versenden.