Zwei Menschen sind am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der B9 bei Schwegenheim leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte sich gegen 7.30 Uhr in Fahrtrichtung Speyer auf der linken Fahrspur ein Rückstau gebildet. Der Fahrer eines BMW bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Skoda einer vorausfahrenden Autofahrerin auf. Deren Wagen wurde anschließend auf einen Kia geschoben. Zudem prallte eines der Fahrzeuge gegen die Mittelleitplanke.

Die Fahrerin des Skoda und der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Kia blieb unverletzt.

Der entstandene Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.