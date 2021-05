Am Montag gegen 22.15 Uhr ist laut Polizei ein Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Kornblumenstraße in Böhl-Iggelheim in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf das Dachgebälk des Hauses über. Die Bewohner wurden kurzzeitig evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Wohnung, die an den Balkon angrenzt, ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut der Beamten auf etwa 35.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.