Dass er ein Nickerchen am Badestrand gemacht hat, dürfte nicht das Problem gewesen sein. Schlimmer war, dass der 34-Jährige nackt war, als er am Böhl-Iggelheimer Niederwiesenweiher eingeschlafen ist. Und verboten war, dass er auf dem Weg dorthin betrunken gewesen ist, und das ziemlich stark. Zeugen meldeten der Polizei den Rollerfahrer am Dienstagnachmittag, als er Richtung Weiher fuhr. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Atemtest ergab 3,23 Promille, was auch der Grund für das Nickerchen in der Sonne gewesen sein dürfte. Der Mann durfte nicht weiterfahren.