Ein Jahr auf Bewährung, so lautet das Urteil gegen einen 32-Jährigen. Er hatte Cannabis in seiner Wohnung in Böhl-Iggelheim und soll beim Transport einer ganzen Plantage geholfen haben. Aber von Drogen sei er weg, beteuerte der Mann.

Fünf Kilogramm Cannabis mitsamt der Indoor-Plantage in Lambrecht mussten umziehen. Der Besitzer ist inzwischen verurteilt, bei den Ermittlungen geriet auch ein 32-Jähriger aus Böhl-Iggelheim