Betrunken und noch aggressiv dazu: Für einen 60-Jährigen hat eine Fahrt unter Alkoholeinfluss mit einer Nacht in Polizeigewahrsam geendet. Laut einer Mitteilung meldeten Zeugen am Pfingstmontag gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Campingplatz bei Altrip. Wie sich vor Ort herausstellte, war das Wohnmobil des 60-Jährigen beim Wenden mit der Markise seines Nachbarn kollidiert. Ein wegen Anzeichen von Betrunkenheit freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,72 Promille. Während der Unfallaufnahme sei der 60-Jährige immer aggressiver geworden und habe die Polizisten und Zeugen angepöbelt, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch habe er versucht, die Beamten anzuspucken. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, seinen Rausch musste er im Gewahrsam der Polizei ausschlafen. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.