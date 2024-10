In der Nacht auf Dienstag ist es auf der Baustelle des Kreisverkehrs in der Neuhofener Industriestraße erneut zu einem Diebstahl von Kraftstoff gekommen. Laut Polizei wurden aus einem Lkw und aus einer Walze insgesamt rund 250 Liter Diesel gestohlen. Bereits im Juli und September waren auf der gleichen Baustelle Kraftstoff und Werkzeug gestohlen worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06235 495-0 an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.