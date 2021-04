Wegen eines gestürzten Radfahrers ist die Polizei am Dienstagabend in die Holzstraße in Böhl-Iggelheim gerufen worden. Der 55-Jährige hatte offenbar vom Holzweg durch die für Radfahrer gesperrte Bahnunterführung fahren wollen, war gestürzt und mit dem Kopf gegen ein Geländer gestoßen. Er wurde bewusstlos und blieb am Boden liegen. Das beobachteten Zeugen und informierten den Rettungsdienst. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Radfahrer dann wieder bei Bewusstsein, konnte sich an das Unfallgeschehen jedoch nicht erinnern. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der Mann musste nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.