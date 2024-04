Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel zu nah an den Wohnhäusern: Mit den ursprünglichen Plänen für das Gewerbegebiet im Ortsteil Gronau waren einige Anwohner anno 1999 nicht einverstanden. Mit ihren Verbesserungswünschen fühlten sie sich von den damaligen Ortspolitikern nicht ernst genommen. Also entschlossen sie sich zur Gründung der FWG. 25 Jahre später ist das Gewerbeareal erschlossen und aus dem Protest-Verein eine etablierte politische Kraft geworden, die auch den Ortsbürgermeister stellt.

„Nur einen Steinwurf entfernt.“ So beschreibt FWG-Urgestein Artur Krämer, was ihm und anderen Anliegern vor einem Vierteljahrhundert an dem geplanten Gewerbegelände