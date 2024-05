Eine Schlägerei hat ein Zeuge am Montagabend um 18.20 Uhr am Schifferstadter Hauptbahnhof gemeldet. Demnach war es zum Streit in einer größeren Personengruppe am Hauptbahnhof gekommen, so die Polizei in einer Mitteilung. Vor Ort konnten mehrere Geschädigte, sowie drei Tatverdächtige kontrolliert werden.

Flirtversuch eines 25-Jährigen geht schief

Der Grund der körperlichen Auseinandersetzung dürfte ein erfolgloser Flirtversuch eines 25-Jährigen gegenüber zwei Frauen gewesen sein, so die Polizei. Da sich der 25-Jährige verbal unflätig benahm, griff eine bislang unbekannte Personengruppe schützend ein. Beim Konflikt zwischen dem Tatverdächtigen, seinen zwei Begleitern und den Helfenden erlitt der 25-Jährige eine Augenreizung durch den Einsatz von Tierabwehrspray und eine Platzwunde im Gesicht. Die zwei männlichen Begleiter des 25-Jährigen wurden ebenfalls verletzt. Alle Verletzte wurden ärztlich versorgt.

Es ergab sich der Verdacht, wonach der 25-Jährige unter der Wirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, weshalb diesem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatbeteiligungen dauern an. Zu den Helfenden liegen aktuell ebenfalls keinerlei Erkenntnisse vor.

Polizei sucht Zeugen

Wer etwas beobachtet hat, kann mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de Kontakt aufnehmen.