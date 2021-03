Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und einer geschätzten Gesamtschadenshöhe von 25.000 Euro ist es am Freitagnachmittag um 15.40 Uhr auf der Kreisstraße 23 bei Otterstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei nahm ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Speyer an der dort abknickenden Vorfahrtsstraße beim Linksabbiegen einer 25-jährigen aus Richtung Otterstadt kommenden Autofahrerin die Vorfahrt. Beide Autofahrer erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort musste aufgrund der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos und auslaufender Betriebsstoffe kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 15 Personen im Einsatz, sicherte die Unfallstelle ab und nahm die auslaufenden Betriebsstoffe auf. Der Einsatz war für die Wehrleute nach rund einer Stunde beendet.