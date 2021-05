Ein 23 Jahre alter Mann aus Schifferstadt ist vor dem Landgericht Frankenthal angeklagt, seine Mutter im Januar mit einem Küchenmesser angegriffen und erheblich verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er in erheblichem Maße psychisch erkrankt und aus diesem Grunde nicht schuldfähig ist. Deshalb kommt Gefängnis als Strafe nicht in Betracht.

Das Gericht nahm sich sehr viel Zeit zur Vernehmung des Angeklagten. Der Vorsitzende Richter Uwe Gau vermittelte dem 23-Jährigen immer wieder, dass dies zwar ein Strafverfahren, aber keines im üblichen Sinne sei. „Wir sind alle hier zusammen, um zu überlegen, wie wir Ihnen am besten helfen können, und nicht, um Sie ins Gefängnis zu stecken“, sagte er wiederholt. Denn von vornherein war wahrscheinlich, dass eine Unterbringung in der forensischen Abteilung des Landeskrankenhauses von Klingenmünster möglich ist. Dort wurde er bereits kurz nach der Tat eingewiesen.

Er hört Stimmen von Personen, die er nicht kennt

Diese Versicherungen schienen auch nötig zu sein, denn der Angeklagte wirkte sehr angespannt. Er bemühte sich, gewissenhaft und so gut er es vermochte zu schildern, was geschehen war. Es war allerdings offensichtlich, dass die Psychose nicht sein einziges Problem ist. So tat er sich schwer, auszudrücken, wie es in seinem Inneren aussah, und auch die äußere Welt stellte er gelegentlich ganz anders dar, als sie andere sehen. Beispielsweise war er etwa überzeugt, seine Zwillingsschwester sei Polizistin in Hamburg – da sie später mit ihrer Mutter in den Saal kam, konnte dies aufgeklärt werden. Oder er erzählte, dass er täglich fünf Bier trinke, ohne eine Wirkung zu merken. Seine Mutter stellte später erstaunt richtig, dass er so gut wie nie Alkohol trinke. Seine Psychose lässt ihn Stimmen hören von verschiedenen Personen, die er nicht kennt. Er sei deswegen auch sehr lärmempfindlich, sagte er. Auch einem Arbeitskollegen in der betreuten Werkstätte hatte er geschlagen, weil ihm der Lärm des Kindergartens nebenan zugesetzt hatte.

Am Tag der Tat – es war der 9. Januar – war er gegen Abend von der Werkstätte in Speyer nach Schifferstadt gelaufen und weinte. Weshalb ließ sich auch in der Verhandlung nicht herausfinden. Nur, dass die Stimmen schlimm geredet hätten, und dass die Mutter mit dunklen, grünen Augen böse geguckt hätte – allerdings hat sie keine grünen Augen. Die Mutter machte sich Sorgen und fuhr mit ihm zum Arzt. Im Auto telefonierte sie mit seiner Schwester und setzte nach der Rückkehr das Gespräch in der Küche fort.

Dann griff er mit dem Brotmesser an

Der Angeklagte schnappte sich dann ein dort liegendes Brotmesser und griff seine Mutter damit völlig unvermittelt an. Die erschrockene Frau rief: „Was machst du denn!“, konnte ihn abwehren und ihm das Messer abnehmen. Da lag aber noch ein zweites Messer, das griff er sich anschließend und stach auf sie ein. Er verletzte sie erheblich am Hinterkopf, an der Seite des Gesichts, am Hals und an der Hand.

Die Mutter floh zu Nachbarn, die dann die Polizei riefen. Sie selber und auch die Küche, so schilderte es der Polizeibeamte als Zeuge, waren voller Blut. Dass dem Angeklagten, der ganz offensichtlich sehr an seiner Mutter hängt, das Ganze sehr leid tut, war offensichtlich. Auch die Mutter, die inzwischen alles gut verkraftet hat, hat wieder ein herzliches Verhältnis zu ihrem Sohn. Allerdings glaubt sie ihren Sohn später, nach dem Klinikaufenthalt, in einer betreuten Wohngemeinschaft besser aufgehoben und kontrollierbarer als zu Hause. Das Urteil fällt an einem zweiten Verhandlungstag.