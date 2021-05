Ein 23-Jähriger hat seine Mutter mit einem Messer angegriffen und steht deshalb vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal. Er hört Stimmen in seinem Kopf und ist in seiner Entwicklung zurückgeblieben. nach dem Gutachten des forensischen Psychiaters ist das Urteil keine Überraschung.

Dass der 23-jährige Angeklagte anders war als andere Kinder, sei im Kindergarten aufgefallen, sagte seine Mutter. Sie habe in der Zwillingsschwester den ständigen Vergleich gehabt. Mit vier Jahren wurde er erstmals untersucht – und war auf dem Entwicklungsstand eines Zweijährigen. In der Folge habe sich der Junge immer mehr zurückgezogen und nicht am sozialen Leben teilgenommen. Vor etwa zwei Jahren habe er angefangen, sich im Negativen zu verändern. Er habe sich immer mehr abgeschottet, etwa beim Essen seinen Teller aufs Zimmer mitgenommen.

Es kann jeden Zufälligen treffen

Nun stand der junge Mann vor Gericht, weil er seine Mutter im Januar mit einem Küchenmesser angriff. Insbesondere nach dem eindeutigen Gutachten des forensischen Psychiaters Ralf Werner aus Bingen war es keine Überraschung, dass er in ein Psychiatrisches Krankenhaus kommt. Dies wird die Pfalzklinik in Klingenmünster sein, wo er bereits nach der Tat eingewiesen wurde. Die Tat selber wurde laut Richter Uwe Gau als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Gleichzeitig stellte er fest, dass der Angeklagte wegen seiner schweren psychischen Erkrankung keine Schuld trägt. Weil von ihm jedoch weiterhin eine nicht unerhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, sei er in der Psychiatrie unterzubringen, wo er auch angemessen betreut und behandelt werden könne. Es muss keinerlei Verbindung zwischen Frust und Opfer geben, es kann jeden Zufälligen treffen, sagte der Vertreter der Staatsanwaltschaft.

Der Gutachter diagnostiziert eine hebephrene Schizophrenie

Der psychiatrische Gutachter diagnostizierte eine hebephrene Schizophrenie beim Angeklagten. Dazu passten auch dessen etwas zusammenhanglose Sprechweise, das emotional sehr gedämpfte Erscheinungsbild. Er wirkte während der Verhandlung, obwohl ihm der Angriff leid tat, wie wenn ihn eine Wand aus Watte von der Umwelt getrennt halten würde. Ein Rückruf des Richters zu den behandelnden Ärzten in einer Verhandlungspause ergab, dass sie die Diagnose akzeptieren könnten. Eine Behandlung jedoch stünde noch sehr am Anfang.

Üblicherweise wird eine sogenannte Unterbringung, die unbegrenzt verhängt wird, jährlich überprüft. Wenn es der Gesundheitszustand zulasse, sagte der Richter, könne man die Möglichkeit einer betreuten Wohngruppe prüfen.