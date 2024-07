Polizisten sind am Freitagabend gegen 19.20 Uhr zum Mechtersheimer Badesee in Römerberg gerufen worden. An der „SunSeeBar“ soll ein 22-Jähriger randaliert haben. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der alkoholisierte junge Mann offenbar aggressiv. Weil er sich weigerte, seine Personalien preiszugeben, wurde er mit zur Wache und dort in Gewahrsam genommen.