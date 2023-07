„20 Jahre mit euch“ lautet das Motto des Jubiläumskonzerts von Da-Capo-1854, mit dem der Chor am 15. Juli am Schifferstadter Wasserturm feiern will. Anlass, auf die Anfänge und die Geschichte des jungen gemischten Chors zurückzublicken.

„Die Gründung war eine logische Schlussfolgerung des Kinderchors, den wir hatten“, erinnert sich der Vorsitzende des Schifferstadter MGV 1854, Hermann Magin. Als die Kinder die Pubertät erreichten, „war schnell klar, dass wir ihnen etwas anbieten mussten, damit sie weitermachen“. Das und der demografische Wandel waren gute Gründe für die Gründung eines modernen Chors. Die Basis bildeten damals die „mittelalten Männer“ über 30 des Männerchors, der der Gründung wohlgesonnen gegenüberstand. „Da gab es nie Konkurrenz oder Neid, sondern immer Unterstützung“, lobt Magin. „Das war und ist ein wichtiger Baustein für die positive Entwicklung des Chors.“ Mit der ersten Chorleiterin Viola Hoffmann „sprang der Funke über“, und beim ersten öffentlichen Auftritt am Obst- und Gemüsetag wurden neue Sängerinnen und Sänger gefunden.

2005 bestritt der Chor sein erstes eigenes Konzert – mit Bühnenüberbau, Lichteffekten, Beamer und Choreografie. „Das war damals absolut unbekannt. Seitdem gab es von Auftritt zu Auftritt Zuspruch und Zuwachs“, erzählt Magin. Auch das Konzert 2007 sei etwas Besonderes gewesen, fand es doch unter freiem Himmel und am Wasserturm statt. Seinen Zuhörern immer wieder Neuheiten zu bieten, sei dem Chor wichtig. Der macht Magin zufolge auch bei Kirchenkonzerten mit. „Musikalisch haben wir uns immer wieder weiterentwickelt, um breit aufgestellt zu sein.“ Der Chor rief außerdem die mittlerweile gut etablierte „Liedernacht der modernen Chöre“, ein kostenloses Konzert in der Waldfesthalle, ins Leben.

Allerdings entschied Chorleiterin Viola Hoffmann wegen privater Gründe und weil sie den Chor nicht mehr weiterentwickeln konnte 2013 aufzuhören. Danai Atman folgte als Dirigentin. Sie konnte neue Impulse setzen. Aber auch sie musste den Chor verlassen, als ihr Mann eine Anstellung in Athen an einer deutschen Schule fand. Nachfolger Fabian Strahl, der die vorigen Konzerte schon am Keyboard begleitet hatte, war „die beste Wahl“. Corona überstand der Chor gut, trotz Einschränkungen. „Wir konnten sogar drei neue Sängerinnen dazugewinnen“, freut sich Magin.

Das Jubiläumskonzert wird der Chor zusammen mit der Band des PvD-Gymnasiums und elf Musikern bestreiten. Ein „besonderes Highlight“ wird das Stück „Human“ von John Miles sein, kündigt Magin an. Ebenso im Programm: das beliebte Frozen-Medley, Bohemian Rhapsody und „Die Reise“ von Max Giesinger. Solisten werden unter anderem im König-der-Löwen-Medley zum Einsatz kommen. Außerdem gibt es zur Geschichte des Chors eine Ausstellung. „Wir haben allen Grund zum Feiern“, findet Magin. Der Bereich am Wasserturm wird überdacht sein, um auch schlechtem Wetter zu trotzen. Befreundete Vereine sorgen für die Kulinarik, unter anderem wird es Fingerfood und Cocktails geben.

Nach dem Konzert verspricht der Chor einen schönen Ausklang mit Kerzenschein und dezenter Beleuchtung. Der Chor ist sehr dankbar für die Hilfe der Vereine und der Sponsoren, „damit wir uns das leisten können“. Und das alles gibt es für einen geringen Eintrittspreis, der der Inflation und den Krisen geschuldet ist. „Man braucht nicht unbedingt große Konzerte, auch hier im Ort kann man etwas Schönes erleben“, meint Herrmann Magin.

Termin

Konzert „20 Jahre mit Euch“ am Samstag, 15. Juli, 20 Uhr, am Wasserturm 2 in Schifferstadt. Freie Platzwahl. Eintritt: 15 Euro. Karten gibt es bei Heikes Hoflädel, Friseursalon Royal, Hermann Magin, allen Sängerinnen und Sängern des Chors. Auch Tageskasse.