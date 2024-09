Seit 20 Jahren besteht der Circus Lamundis. Aus diesem Anlass sind für den 12. und 13. Oktober drei große Aufführungen auf dem Freibadgelände in Lambsheim geplant. Und zwar stilecht im großen Zirkuszelt.

Der Circus Lamundis ist ein 2004 im Rahmen der Lokalen Agenda 21 gegründeter Kinder- und Jugendzirkus. Es trainieren wöchentlich knapp 60 Kinder und Jugendliche aus Lambsheim und Umgebung in den verschiedensten Zirkusdisziplinen. Ob Einradfahren, Drahtseillaufen, Jonglieren oder Luftartistik, es findet sich für jeden eine ungewöhnliche und spannende Freizeitaktivität. Als ehrenamtlich geführte Organisation der Ortsgemeinde Lambsheim gestaltet der Zirkus das Leben in und um Lambsheim sowie die Jugendkulturarbeit mit. Zu den eigenen Zirkusshows kommen regelmäßig rund 500 Besucher zählen.

In diesem Jahr wird das 20-jährige Bestehen des Circus Lamundis gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass wurde ein Zirkuszelt gemietet. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, werden drei große Aufführungen mit insgesamt etwa 900 Gästen auf dem Freibadgelände in Lambsheim veranstaltet. Ein Programm voller faszinierender Zirkusdarbietungen erwartet die Besucher.

Die Miete des Zirkuszeltes konnte mithilfe vieler Sponsoren finanziert werden. Die komplette Ausrichtung des Festes, sprich: Kostüme, Verpflegung und Dekorationen, werden durch das Trainerteam, Eltern und Ehrenamtlichen organisiert. Der Verkauf der Karten findet am Freitag, 27. September, von 15.45 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle der Karl-Wendel-Schule statt. Wer es nicht schafft während des Vorverkaufs in der Turnhalle vorbeizuschauen, kann sich per E-Mail an circus.lamundis@gmx.de wenden. Weitere Karten gibt es an der Abendkasse. Die Familienvorstellungen finden am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, jeweils um 12 Uhr statt, das Varieté am Samstagabend um 19 Uhr.