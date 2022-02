Eine Polizeistreife ist am Mittwoch gegen 19.40 Uhr auf einen kurz zuvor geschehenen Verkehrsunfall in der Speyerer Straße in Harthausen aufmerksam geworden. Wie es im Bericht der Beamten heißt, stellte sich bei den Nachforschungen heraus, dass ein 19-jähriger BMW-Fahrer innerorts von der Schwegenheimer Straße (L537) in Richtung Speyerer Straße (L537) unterwegs war, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Der junge Mann kam mit dem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW Golf.

Durch die Kollision wurde der Golf nach vorne geschoben, in Folge dessen zwei weitere parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Anhaltspunkte für eine Fahruntüchtigkeit des 19-Jährigen ergaben sich nicht, informiert die Polizei. Die Unfallursache dürfte in unangepasster Geschwindigkeit zu suchen sein, heißt es. Verletzt wurde niemand. An dem BMW und dem Golf entstanden wirtschaftliche Totalschäden, an den beiden weiteren Autos entstanden Dellen im Heckbereich. Den Sachschaden schätzen die Beamten insgesamt auf circa 15.500 Euro.