Seit Montagmorgen wird ein in Mutterstadt wohnender 18-Jähriger vermisst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach wurde der Jugendliche zuletzt gegen 8 Uhr vor einem Gymnasium im Neustückerweg in Schifferstadt gesehen. Der 18-Jährige fuhr von dort in seinem Auto, einem Opel Karl Roxx (weiß, schwarze Motorhaube), in unbekannte Richtung. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherige Suche verlief erfolglos. Beschreiben wird der Vermisste wie folgt: scheinbares Alter 16 Jahre, schlank, 1,76 Meter groß, er trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein graues Langarmshirt, eine kurze Hose und Sandalen.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wer den Vermissten sieht, soll diesen bitte im Blick behalten und über den Notruf 110 die Polizei verständigen.

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier.