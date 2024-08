Ein 18-jähriger Autofahrer geriet am Donnerstagmorgen beim Abbiegen von der Dudenhofer Straße in Römerberg auf die B9 ins Schleudern und prallte an die Leitplanke. Der 18-Jährige blieb laut Polizei unverletzt, sein Wagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.