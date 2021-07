Äußerst aggressiv hat sich nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen ein 18-Jähriger verhalten, der auf einer Party in Heiligenstein zu Gast war. Nachdem er mit anderen Gästen in Streit geraten war, beleidigte er diese und ging mit seiner Krücke auf sie los. Verletzt wurde hierbei niemand. Auch nach Eintreffen der Polizei gegen 4.45 Uhr verhielt sich der junge Mann weiterhin aggressiv und beleidigte die Beamtinnen und Beamten. Er wurde letztlich in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.