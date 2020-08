Drei Fahrzeuge mit Totalschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Salierstraße in Schifferstadt ereignet hat. Ein 49-jähriger Autofahrer ist – vermutlich weil er zu viel getrunken hatte – in Sekundenschlaf gefallen. Er hat zuerst ein geparktes Fahrzeug gestreift und ist anschließend gegen einen anderen geparkten Wagen gestoßen. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Betriebsstoffe sind ebenfalls ausgelaufen. Der Atemalkoholtest des Unfallfahrer ergab laut Polizei 1,78 Promille. Der 49-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle ist über den Vorfall informiert worden.