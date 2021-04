Mit einer Axt schlug ein 16-Jähriger nach Mitteilung der Polizei am Dienstag, 27. April, gegen 18.20 Uhr in Heßheim im Birkenweg zunächst gegen ein geparktes Auto und anschließend gegen eine Mauer im Lindenweg. Besorgte Bürger informierten die Polizei. Bis zu deren Eintreffen konnten Passanten den Jugendlichen festhalten, nachdem dieser die Axt freiwillig weggelegt hatte. Der Jugendliche stand laut Polizeiangaben augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es sei lediglich Sachschaden entstanden. Entsprechende Strafanzeigen seien gestellt worden.