Ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads aus Hochdorf- Assenheim sollte in der Nacht auf Freitag gegen 3.45 Uhr auf der K18 kontrolliert werden. Wie die Polizei mitteilt, wollte er sich der Kontrolle zunächst durch Flucht entziehen, was jedoch nicht gelang. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 15-Jährige wurde im Anschluss an einen Erziehungsberechtigten übergeben.