Eine 15-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagnachmittag in der Speyerer Straße in Dudenhofen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei wollte gegen 13.20 Uhr eine Autofahrerin aus einer Hofeinfahrt auf die Straße einbiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Durch den Zusammenstoß kam die Jugendliche zu Fall, stieß mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei rät Radfahrern, stets einen Helm zu tragen, und Autofahrern, insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen auf die querenden Radfahrer zu achten.