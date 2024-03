Die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen hat am Samstagnachmittag eine 15 Jahre alte Seglerin auf dem Otterstädter Altrhein aus einer misslichen Lagen befreit. Wie die Beamten mitteilten, erreichte sie um 16.50 Uhr ein Notruf einer aufgeregten weiblichen Person, die angab, mit ihrem Segelboot auf dem Otterstädter Altrhein gekentert zu sein und dringend Hilfe zu benötigen. Vor Ort stellte die Wasserschutzpolizei fest, dass es sich um ein 15-jähriges Mädchen handelte, das in einem Neoprenanzug auf einer kippeligen, kieloben treibenden Jolle saß und augenscheinlich entkräftet und zitternd nicht mehr in der Lage war, das Boot zu manövrieren. Nach Angaben der Jugendlichen hatte eine Windböe das Boot zum Kentern gebracht, und aufgrund des auffrischenden Windes gelang es ihr nicht, das Boot wieder aufzurichten.

Wie die Wasserschutzpolizei weiter mitteilte, hatte die angeblich erfahrende Seglerin ohne das Wissen ihrer Mutter das Segelboot eigenständig aufgeriggt und zu Wasser gelassen. Das entkräftete Mädchen wurde an Land gebracht und anschließend vom Rettungsdienst versorgt, bevor es ihrer Mutter übergeben wurde. Die Segeljolle konnte unbeschädigt geborgen werden.