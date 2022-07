Der Tennissport beim SV 1914 Roxheim boomt, deshalb möchte der Verein einen Teil des an seine Anlage angrenzenden ehemaligen Fußballplatzes von der Gemeinde Bobenheim-Roxheim kaufen oder mieten, um einen weiteren Tennisplatz einzurichten. Das geht aus Unterlagen für den Gemeinderat hervor. Demnach verzeichnet der Tennisverein immer noch einen Mitgliederzuwachs. Man sei von 89 Mitgliedern im Jahr 2019 auf derzeit 170 gewachsen. Statt drei seien jetzt sieben Mannschaften aktiv. Die drei Plätze reichten nicht mehr aus, zumal nicht nur die Erwachsenen, sondern auch Kinder und Jugendlichen – weil die meisten eine Ganztagsschule besuchten – eher am späten Nachmittag oder Abend trainieren wollten. Das gewünschte zusätzliche Spielfeld soll 36-mal 36 Meter messen und nur einen Teil des sogenannten 14er-Platzes beanspruchen. Ob die Teilfläche verkauft oder verpachtet wird, ist noch nicht entschieden. Denn es liegt der Verwaltung auch ein Antrag der SPD-Fraktion vor, die auf dem knapp 9000 Quadratmeter großen Gelände, das bei Großveranstaltungen als Parkplatz genutzt wird, gern Wohnmobilstellplätze sähe. Es soll zunächst geprüft werden, was überhaupt zulässig ist und ob sich die Anträge von SPD und Tennisclub vereinbaren ließen.