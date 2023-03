Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So mancher Iggelheimer ist bestimmt schon daran vorbeigelaufen und hat sich nichts gedacht. Dabei weist das Grundstück in der Madenburgstraße 15 eine Besonderheit auf. Umzäunt ist das Haus mit einem Zaun, der aus dem 19. Jahrhundert stammt und einst am alten Hauptbahnhof von Ludwigshafen stand.

Der Zaun ist ein Relikt aus der Zeit des ersten Bahnhofs von Ludwigshafen, die einstige Endstation Rheinschanze der am 11. Juni 1847 eröffneten Pfälzischen Ludwigsbahn. Das historische Teil