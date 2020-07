Einen 14-jährigen Fahrraddieb hat die Polizei am Samstagabend dank einer aufmerksamen Zeugin in Römerberg geschnappt. Die Frau hatte laut den Beamten beobachtet, wie der Jugendliche in der Salierstraße ein Fahrrad stahl. Sie informierte sofort die Polizei. Der 34-jährige Eigentümer des Rads konnte noch eigenständig die Verfolgung aufnehmen und den Täter bis zum Eintreffen der Streife stellen. Das Fahrrad ist an den Besitzer zurückgegeben worden. Den 14-jährigen Täter brachten die Beamten nach Hause und übergaben ihn seinen Eltern.