Im vergangenen Jahr hat es mehrere Fälle von Exhibitionismus speziell im Landschaftsschutzgebiet zwischen Maxdorf und Birkenheide gegeben. Wie jetzt bekannt wird: Trotz Täterbeschreibung wurden die Verfahren eingestellt. In der Zwischenzeit hat es in dem Bereich weitere Taten gegeben.

Etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhaarig – und ein auffälliger Ziegenbart. So beschreiben mehrere Fußgängerinnen einen Mann, der im vergangenen Jahr exhibitionistische Handlungen auf Feld- oder Waldwegen im Bereich Birkenheide, Maxdorf und Lambsheim vor den Augen der Frauen durchgeführt haben soll. Sieben Taten haben sich dort allein zwischen dem 15. April und dem 14. Juli zugetragen, so die Polizeimeldung, die im vergangenen Sommer veröffentlicht wurde. Der Täter soll Fußgängerinnen abgepasst und in ihrer Gegenwart sein Glied manipuliert haben. Die Beschreibungen der Geschädigten haben der Polizei zufolge darauf hingedeutet, dass es sich in mehreren Fällen um denselben Täter gehandelt haben könnte.

Doch seit der Erstmeldung haben die Behörden nichts mehr zu dem Fall veröffentlicht. Auf RHEINPFALZ-Anfrage wird klar: Die Verfahren gegen eine bestimmte Person sind bereits Ende vergangenen Jahres eingestellt worden. Das teilt Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankenthal, im Februar mit. Das betreffe vier Fälle, in denen die anzeigende Person der Behörde namentlich bekannt sei. Ströber begründet die Einstellung mit der mangelnden Beweislage. Eine Geschädigte habe beispielsweise anhand von Fotos den Täter nicht zweifelsfrei erkennen können. Die Frau habe daraufhin eine Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft erhoben. Doch Ströber sagt, dass „nur bei weiteren erfolgversprechenden Beweisen“ eine Wiederaufnahme sinnvoll sei.

Sieben neue Fälle

Auch die Polizei hat nach der Erstmeldung im Sommer keine weitere Mitteilung mehr zu dem Fall gemacht. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage zeigt sich aber, dass es seit Juli 2023 weitere Fälle von exhibitionistischen Handlungen in der Öffentlichkeit in genau demselben Teil des Landschaftsschutzgebiets zwischen Maxdorf und Birkenheide gegeben hat. Genauer gesagt, mindestens einen Fall pro Monat seit September, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Nachfrage mitteilt: am 16. September, 8., 15. und 29. Oktober, 2. und 22. November sowie am 16. Dezember. Weitere Auskünfte will die Polizei nicht geben, weil die Fälle kurz nach Anfrage der RHEINPFALZ der Staatsanwaltschaft übergeben worden seien.

Ob die Ermittlungsbehörde mit Sitz in Frankenthal die alten Verfahren deswegen wieder aufnehmen wird, lässt Ströber offen. „Auf Basis der neuen Erkenntnisse wird alles weitere geprüft werden“, kommentiert er die neue Sachlage. Die Schwierigkeit in diesen Fällen bestehe darin, dass jeder Fall einzeln nachgewiesen werden müsse. Selbst wenn es etwa ein Beweismittel wie ein Foto gebe, sei das zunächst nur ein Nachweis für einen bestimmten Fall und nicht für die ganze Reihe von Taten.

Exhibitionisten vor allem im Sommer unterwegs

Weitere Details will die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Ströber teilt lediglich mit, dass die Täterbeschreibungen in den sieben neuen Fällen nicht immer übereinstimmten.

In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sowie in Bobenheim-Roxheim hat es dem Polizeipräsidium Rheinpfalz zufolge insbesondere in den Sommermonaten des vergangenen Jahres ebenfalls Fälle exhibitionistischer Handlungen gegeben. Einen Bezug zu der Serie im Heidewald bei Maxdorf sieht die Polizei aber nicht.