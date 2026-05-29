Rettung erst nach 13 Stunden im Grünstreifen an der Bahnstrecke zwischen Speyer und Germersheim: Warum hat niemand den Sturz einer Seniorin am Bahnhof Berghausen bemerkt?

Als einem Zugführer am Donnerstag um 6.15 Uhr endlich die 82-Jährige neben den Gleisen aufgefallen war, war schnell Hilfe verständigt. Polizei, Bundespolizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten zum Bahnhaltepunkt im Römerberger Ortsteil aus. Sie befreiten die Frau aus ihrer misslichen Lage. Zuvor war deren Sturz, der sich laut Bundespolizei am Mittwoch kurz nach 16.40 Uhr ereignet haben muss, offenbar unbemerkt geblieben. Die Frau war ansprechbar und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Stefan Zöller, Leiter der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, spricht von „viel Glück im Unglück“, dass auch angesichts von hochsommerlichen Temperaturen bis in die Abendstunden nichts Schlimmeres passiert sei. Dass die Frau rund vier Meter von den Schienen entfernt im Gestrüpp gelegen habe, habe sie vor den passierenden Zügen geschützt. Andererseits sei der Fundort 20 bis 30 Meter vom Ende des Bahnsteigs entfernt gewesen – und damit möglicherweise zu weit, damit Hilferufe der Seniorin von Wartenden vernommen werden konnten.

Große Distanzen

In Berghausen rollen die Züge laut Zöller meist nicht bis zum Ende des Bahnsteigs, weshalb die Fahrgäste eher auf der anderen, dem Bahnübergang zugewandten Seite, warteten. Das macht die Distanz nochmals größer. Der Bahnsteig für Einstiege in Richtung Speyer liegt jenseits des Übergangs noch weiter entfernt. Die Frau war laut Polizei in einer S-Bahn in Fahrtrichtung Germersheim unterwegs, wollte eigentlich in Speyer aussteigen, hatte diese Station aber verpasst. Sie wollte dann nach eigener Aussage an den Gleisen entlang zurück in Richtung Speyer laufen.

Dafür hat sie laut Zöller schon den falschen Ausgang gewählt, denn sie wurde ein Stück südlich, in Richtung Germersheim, gefunden. „Sie kannte die Verhältnisse vor Ort nicht“, vermutet der Feuerwehr-Chef. Die Frau habe wohl eine kleine Treppe am Ende des Bahnsteigs genutzt, die nur für Betriebspersonal gedacht sei. Dort wird es schnell abschüssig. Eine Spur im Gras habe bis zum Fundort geführt. „Wir haben die Frau aus dem Gestrüpp geholt“, berichtet Zöller. Das sei mit einer Krankentrage gelungen. Am Bahnübergang habe schon ein Rettungswagen gewartet. Mehr als 20 Wehrleute seien ausgerückt, aber letztlich nicht alle benötigt worden.

Die Seniorin, zu deren Gesundheitszustand es am Freitag keine neuen Informationen gab, ist einer Sprecherin der Bundespolizei zufolge in einer hessischen Kleinstadt gemeldet. Sie habe mit dem Zug aus Aschaffenburg in Bayern nach Speyer reisen wollen. „Ortskundig war sie also nicht.“ Laut Zöller war sie auch nicht als vermisst gemeldet worden. Sie habe mit den Wehrleuten gesprochen und davon berichtet, in Speyer in ein Auto steigen zu wollen.

Viele Züge passieren

Auch die Sprecherin der Bundespolizei betont, dass der Zufallsfund durch den Zugführer letztlich ein glücklicher Umstand gewesen sei. „Die konkreten Umstände sind unklar, aber es kann vorkommen, dass ein solches Unglück in Bereichen ohne fußläufigen Personenverkehr nicht auffällt.“ Die Sprecherin vergleicht es mit Wanderern, die alleine unterwegs sind und einen Abhang hinunterstürzen. Die Zugführer hätten im Führerstand eine erhöhte Position und könnten neben den Gleisen nicht alles entdecken. Mindestens 17 Züge haben laut Bahn zwischen dem Unglück und dem Fund alleine in südlicher Richtung die Strecke genutzt, nochmals ebenso viele waren es in der Gegenrichtung.

Die Bundespolizei bestreife die Bahnhöfe und Bahnhaltepunkte in ihrem Zuständigkeitsgebiet grundsätzlich schon, berichtet die Sprecherin. Von einer Präsenz rund um die Uhr sei sie an einem kleinen Halt wie Berghausen aber weit entfernt. Die zuständige Dienststelle müsse von Neustadt aus einen weitläufigen vorder- und südpfälzischen Bereich überwachen, zu dem unter anderem auch Ludwigshafen und Landau gehörten.