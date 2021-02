Am Freitagmittag meldet das Gesundheitsamt 190 bestätigte positive Corona-Fälle. Das sind 13 Infizierte mehr gegenüber dem Vortag. Innerhalb einer Woche wurde das Virus bei 80 Kreisbürgern nachgewiesen. Die Inzidenzzahl, die angibt wie viele Menschen sich gemessen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angesteckt haben, ist am Freitag laut Landesuntersuchungsamt auf 64,3 gesunken.

Am vergangenen Wochenende hatte das Landesgesundheitsamt mitgeteilt, dass in sieben positiven Coronatests im Kreis Germersheim Virusmutationen nachgewiesen wurden. An der Anzahl der Verdachtsfälle habe sich seither nichts geändert, sagte am Freitagnachmittag ein Sprecher der Kreisverwaltung. In sechs Fälle handele es sich um die britische Variante. Ob es sich bei dem weiteren Verdachtsfall um die südafrikanische oder brasilianische Mutation handele, war auch am Freitag noch nicht bekannt. Zwar wurden die Quarantäne-Vorschriften für die Betroffenen verschärft, an den allgemeinen Corona-Regeln im Kreis ändere sich aber nichts.

Statistik

Verbandsgemeinde Hagenbach: 252 Infizierte seit Beginn der Pandemie/6 aktuell Infizierte/228 genesene beziehungsweise nicht mehr infizierte Personen/18 Verstorbene

Wörth: 434/14/415/5

VG Kandel: 280/14/262/4

VG Jockgrim: 298/34/254/10

VG Rülzheim: 321/20/296/5

VG Bellheim: 387/16/345/26

Germersheim: 647/38/599/10

VG Lingenfeld: 513/48/452/13

Kreis insgesamt: 3132/190/2851/91.