Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montag bei einem Unfall in Dudenhofen verletzt worden. Laut Polizei war sie, von der Carl-Zimmermann-Straße kommend, gegen 7.30 Uhr mit dem Fahrrad in der Adolph-Kolping-Straße unterwegs. Eine 57-jährige Autofahrerin wollte von rechts aus der Von-Weis-Straße in die Adolph-Kolping-Straße einbiegen. Das Mädchen missachtete die Rechts-vor-Links-Regel und fuhr geradeaus weiter, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Auto kam und die 13-Jährige stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Begutachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.