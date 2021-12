Der stellvertretende Kreisimpfkoordinator Tobias Stuhlfauth und Otterstadts Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) ziehen ein positives Fazit des Impf- und Booster-Wochenendes in der Altrheingemeinde. Ihnen zufolge wurden rund 1200 Impfungen gegen Covid-19 verabreicht. Am Samstag war der Landesimpfbus vor Ort, es gab Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Am Freitag und Sonntag hatten die Gemeinde, die Verbandsgemeinde, der Kreis und der DRK-Kreisverband eine Booster-Sonderimpfaktion angeboten. Nach Angaben von Jürgen Zimmer gab es keine Zwischenfälle. „Es war viel Arbeit und viel Stress, aber 1200 Impfungen sind ein sehr gutes Ergebnis“, bilanziert der Erste Beigeordnete.