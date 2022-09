Um die Kosten für die Straßenbeleuchtung zu senken, soll in Dannstadt-Schauernheim bis Ende 2023 auf LED umgestellt werden.

Das Vorhaben ist nicht neu, hier und da hat die Kommune in den vergangenen Jahren beim Ausbau von Straßen die Laternen schon mit den fortschrittlichen Lampen bestückt. Insgesamt beträgt der Anteil der LED-Leuchten an der Straßenbeleuchtung bislang aber nur 12,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Nachbargemeinde Hochdorf-Assenheim hat hier schon 70 Prozent erreicht.

Wie sehr es sich auszahlen kann, das Umrüsten jetzt verstärkt voranzutreiben, belegen die Zahlen, die Sachbearbeiter Michael Kuntz von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim am Mittwoch auf Antrag der CDU-Fraktion dem Ortsgemeinderat vorstellte. So hatte die örtliche Straßenbeleuchtung im Jahr 2021 nach seinen Angaben 419.000 Kilowattstunden benötigt, wofür Stromkosten von 132.000 Euro anfielen. „Mit LED-Leuchten können wir 80 Prozent und mehr an Strom einsparen“, fasste der Experte die bisherigen Erfahrungen zusammen.

Umso wichtiger ist der angestrebte Ausbau angesichts der stark steigenden Preise. Das haben auch die Dannstadt-Schauernheimer Ratsmitglieder längst erkannt und im aktuellen Haushalt allein dafür 1,1 Millionen Euro bereitgestellt, um das Projekt schnellstmöglich umzusetzen. Dennoch können diese Mittel laut Kuntz dieses Jahr wohl nicht mehr investiert werden. Denn die Kommune hat bei Bund und Land für den LED-Ausbau Fördergelder beantragt. Damit könnte ein erheblicher Teil der geplanten Investitionen finanziert werden. Der Nachteil sei die momentan sehr lange Bearbeitungszeit solcher Anträge. „Allein auf die Eingangsbestätigung musste ich drei Monate warten“, schilderte Kuntz die Situation und bekräftigte: „Ohne diese Verzögerungen wären wir schon fertig.“ So werde voraussichtlich binnen Jahresfrist bestenfalls noch das Ausschreiben der nötigen Arbeiten gelingen. Bis spätestens Ende 2023 sollten die dann fertig sein.

Weihnachtsbeleuchtung bald Thema

Das gelte allerdings nur für den größten Teil der Straßenbeleuchtung: die etwa 69,5 Prozent noch immer mit Quecksilberdampflampen ausgestatteten Laternen. Daneben bleiben Kuntz zufolge nämlich noch 18 Prozent, die mit Natriumdampflampen – für die gelbes Licht typisch ist – arbeiten. Die seien schon deutlich effizienter, aber eben nicht so gut wie die moderneren LED-Leuchten. Weil sie zudem noch nicht so lange in Betrieb und überwiegend vollkommen in Ordnung sind, gebe es für das Umrüsten der Natriumdampflampen auch keine Fördermittel. „Da müssen wir sehen, wie wir die sinnvoll Schritt für Schritt auf LED umstellen können.“

„Wenn die Förderbescheide vorliegen, ist dann auch das erforderliche Material verfügbar?“, fragte Marc Hauck (FDP). Zurzeit sei das der Fall, die Zukunft könne er aber nicht vorhersagen, antwortete Kuntz. Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) wies darin hin, dass sich der Rat darüber Gedanken machen muss, wie er angesichts der Energiekrise mit der Weihnachtsbeleuchtung umgehen möchte.