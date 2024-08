Yvette Didier war in den Kriegsjahren 1942/43 nicht freiwillig in Iggelheim. Und doch ist sie jetzt als 102-Jährige zurückgekehrt an den Ort, wo sie Zwangsarbeit leisten musste. Die Männer sollten damals in den Krieg, Frauen mussten ihre Arbeitskraft ersetzen. Das galt auch für die besetzten Gebiete, wie das Elsass und Lothringen. Eine Zeitreise.

Yvette Didier wurde am 18. Januar 1923 in dem kleinen Dorf Froidcul geboren. Das ist heute ein Ortsteil von Moyeuvre-Grande im Département Moselle. Als sie 19 Jahre alt war, bekam sie die