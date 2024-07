In der Nacht zum Donnerstag sind von einer Baustelle in der Iggelheimer Straße in Schifferstadt Kupferkabel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte die Umzäunung zum Baustellengelände auf und verschafften sich so Zutritt. Dann stahlen sie etwa 100 Meter Kupferkabel von der Baustelle. Die Beamten gehen davon aus, dass für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.