Wenn Friedrich Thimm am Lambsheimer Weiher an diesem Samstag zahlreiche Glückwünsche entgegennimmt, dann wird er vermutlich wenig Zeit haben, um auf sein bewegtes Leben zurückzublicken. Der Lambsheimer hat zu seinem 100. Geburtstag eingeladen. Am Tag davor zeigt er sich im persönlichen Gespräch vor allem dankbar.

Als Friedrich Thimm die RHEINPFALZ beim letzten Mal in seine Wohnung ließ, war er gerade von Landrat Clemens Körner (CDU) mit einer Weinpatenschaft für sein Engagement benachteiligter Kinder im Oblast Kaliningrad geehrt worden. Der damals 94-Jährige äußerte seinerzeit den Wunsch, gesund zu bleiben und sagte der Redaktion: „Man muss sich bewegen, Sport treiben, um fit für den Alltag zu sein.“

Sechs Jahre später sitzt Thimm an einem Tisch in seiner Wohnung und meint: „Es gefällt mir überhaupt nicht, so langsam zu sein.“