Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen in Römerberg einen Radfahrer übersehen und angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior in der Germersheimer Straße unterwegs und bog an der Gabelung nach links in die Berghäuser Straße ab. Dabei übersah er einen 32-Jährigen auf seinem Fahrrad, der ihm auf der Germersheimer Straße entgegenkam und Vorfahrt hatte. Das Auto erfasste den Radfahrer, der sich Schürfwunden an Schienbein und Ellenbogen sowie eine Schulterverletzung zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro, am Auto von zirka 1500 Euro.