In den letzten Tagen vor dem Annahmeschluss ändert sich nichts mehr? Von wegen! So gibt es zwei neue Kandidaten, die eines der zu vergebenen Ehrenämter als Ortsbürgermeister im mittleren Kreis anstreben. Und: In Birkenheide und Hochdorf-Assenheim stehen diesmal nur zwei Parteien auf dem Wahlzettel.

André Voges, Leitender Beamter bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Maxdorf, hat es nach eigenem Bekunden extra noch mal geprüft und gesondert bei den Kollegen nachgefragt. Doch für