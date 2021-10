Die Mittelinsel in der Rehhütter Straße auf der Höhe des Friedhofsparkplatzes in Waldsee wird gebaut. Der Ortsgemeinderat hat den Auftrag dafür nun an die Firma Schön und Sohn aus Speyer vergeben. Im Juni vergangenen Jahres waren die Pläne für die Überquerungshilfe fertig. Der Ortsgemeinderat hatte beschlossen, die Arbeiten auszuschreiben, und das nach Genehmigung durch den Landesbetrieb Mobilität auch getan. Bis zum Stichtag 25. Juni 2021 ist allerdings kein Angebot bei der Verwaltung eingegangen. Die schrieb nun die drei Unternehmen an, die sich zwar prinzipiell für den Auftrag interessiert hatten, aber kein Angebot abgegeben haben, erneut an. Daraufhin ging ein Angebot ein, das allerdings knapp 30.000 Euro teurer ist, als die dafür vorgesehenen 80.000 Euro. Dennoch möchte der Gemeinderat nun dieses Angebot annehmen, in der Hoffnung, dass die Verkehrsinsel baldmöglichst gebaut wird. Wann das tatsächlich der Fall ist, ist noch nicht klar.