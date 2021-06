Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute spielt der Tod eine Rolle.

Und plötzlich klingelt das Telefon. An sich nicht wirklich ungewöhnlich, an einem späten Samstagvormittag allerdings schon ein bisschen. Die Nachricht liegt irgendwo zwischen überraschend und schockierend – und löst erst einmal betroffene Stille aus. „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Ortsbürgermeister von Birkenheide gestorben ist“, sagt Paul Poje (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maxdorf, und klingt ebenfalls mitgenommen. Rainer Reiß (CDU) ist tot, gestorben mit 61 Jahren. Ein Mann, der das Birkenheider Dorfgeschehen in vielen Belangen geprägt hat. Dem es nicht an Selbstbewusstsein mangelte, der aber auch immer wieder in der Kritik stand. Mitte Mai war das. Es ist ein Ereignis, das nachdenklich macht.

Der Tod gehört bei Medienhäusern zum Alltagsgeschäft. Namen sind schließlich Nachrichten. In Nachrufen versuchen wir, an die Verstorbenen zu erinnern, ihre Leistungen abzubilden, sie kritisch zu würdigen. Wer den Text schreibt, hat einen besonderen Bezug zu dem Verstorbenen, einen Zugang. Man hat die Ring-Schlachten des Boxers Muhammad Ali miterlebt, im besten Fall live – oder wie so viele andere Menschen, mitten in der Nacht im Fernsehen. Man schätzt die Werke eines Günter Grass oder verehrt das musikalische Schaffen von Amy Winehouse. Trotzdem ist bei solchen Persönlichkeiten und der Berichterstattung über ihren Tod meist eine gewisse Distanz vorhanden. Vieles weiß man aus Beobachtungen, aus Biografien, aus Dokumentationen.

Im Lokalen haben wir die Menschen, über die wir schreiben, mitunter mehrmals die Woche am Telefon, lassen uns Dinge erklären, stellen Fragen, bekommen (meistens) Antworten. Kommunalpolitiker sehen wir regelmäßig in den Sitzungen der politischen Gremien. Dieser direkte Draht macht die Berichterstattung nicht immer leichter. Das gilt bei großen Ereignissen, bei schlimmen Verbrechen, bei Gerichtsprozessen – und das gilt auch für einen Todesfall.

Was ist angemessen? Wie und wann berichten wir über den Tod? Wen lassen wir zu Wort kommen? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Denn wir besuchen auch künftig wieder die Sitzungen des Ortsgemeinderats. Wir sind weiterhin vor Ort, haben mit Wegbegleitern zu tun, mit Befürwortern wie Kritikern. Auch wenn ein ehrenamtlicher Ortsbürgermeister über eine lokale Prominenz verfügt, bleibt er noch immer vor allem eines – ein Bürger des Ortes. Wir wissen, dass die Zeitung am nächsten Morgen bei den direkten Angehörigen im Briefkasten liegt.

Trotz deren immenser Trauer ist der Tod eines Bürgermeisters ein Thema, über das angemessen berichtet werden muss. Der Tod gehört im Nachrichtengeschäft dazu. Emotionen sollten da, so gut es geht, ausgeblendet werden. Aber bei aller Professionalität muss es eben auch erlaubt sein, einen Moment innezuhalten – und persönlich betroffen zu sein.

Der Autor

Sven Wenzel, 32, ist seit 2017 Redakteur für den Rhein-Pfalz-Kreis