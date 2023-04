Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Erschließung des geplanten Gewerbegebiets „Östlich der Assenheimer Straße“ läuft, die Bagger rollen eifrig. Das Interesse an den hier entstehenden Gewerbeflächen ist laut der CDU-Fraktion im Rödersheim-Gronauer Ortsgemeinderat so groß, dass sie in der Sitzung am Dienstag vorgeschlagen hat, dessen Erweiterung vorzubereiten.

Den momentanen Bauarbeiten im Ortsteil Gronau waren mehr als 20 politische Diskussionen vorangegangen sowie ein zähes Feilschen mit der Kommunalaufsicht in Ludwigshafen