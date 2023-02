An den kommenden beiden Wochenenden findet wieder der „Österliche Kunsthandwerkermarkt“ in der Fußgönheim Schlossscheune statt.

Selbst in Form und Größe ähnelt sich kaum ein Ei dem anderen. Denn vom winzigen Vogelei bis zum extragroßen Straußenei ist beim „Österlichen Kunsthandwerkermarkt“ in Fußgönheim des Heimat- und Kulturkreises alles zu finden. Noch wesentlich breiter ist die Auswahl an Motiven und Techniken, mit denen das Material Ei immer wieder zu einem einzigartigen Kunstwerk wird. So bieten die Aussteller an ihren Ständen etwa Eier mit gemalten Landschaften, Spruchbandeier, Kreuzstiche auf dem Ei oder Exemplare mit Kunstschrift an. Es gibt Eier mit Glasperlenapplikationen, gebohrte Eier und mit Löttechnik hergestellte Unikate. Wer einen originellen Eierkopf oder eine Eiermaus mit nach Hause nehmen möchte, wird ebenfalls fündig. Und auch eiförmige Anhänger aus Glas oder Eier im Ei sind zu sehen.

Wer wirklich alle Variationen entdecken möchte, sollte den Markt an beiden Wochenenden besuchen, denn traditionell wechselt der Großteil der Aussteller. Das gilt auch für die Anbieter von österlichen und frühlingshaften Dekorationsgegenständen und in liebevoller Handarbeit gefertigten Geschenkideen. Während am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, zum Beispiel Zinnfiguren, genähte Hühner, Lichtertüten, handbemaltes Porzellan, gefilzte Seidenschals und Drechselarbeiten dabei sind, gehören Kinderkleidung, Schmuck aus Papierperlen sowie Occhi- und Klöppelarbeiten zur Auswahl am zweiten Wochenende.

Auch das Museum öfffnet

Viele der Teilnehmenden waren bereits mehrfach in Fußgönheim vertreten. Doch immer wieder lädt die Organisatorin Marie-Luise Bingemann auch neue Gesichter dazu ein, sich auf dem Markt zu präsentieren. Zum ersten Mal dabei sind am ersten Wochenende Ingeborg Gärtner-Grein mit ihren Eierköpfen und Eierfigürchen, Elke Weisbrodt, die Genähtes aus Küferstoff anbietet, und Simone Wenzl mit ihrem Perlenschmuck.

Die „Neuen“ am Samstag und Sonntag, 4. und 5. März, sind Sabine Hapka mit Kleidung für Kinder, Heinz Rainer Link, der aus versilbertem Besteck Schmuck und Deko herstellt, die Papierkünstlerin Zelijka Lucic sowie Sabine Ziller, deren Handwerk die Porzellanmalerei ist.

Während des Markts sind auch die Museen und Ausstellungen des Heimat- und Kulturkreises geöffnet. So haben die Besucher unter anderem die Gelegenheit, das erst Ende letzten Jahres eröffnete neue Museum gegenüber dem Schloss zu erkunden, in dem die Ausstellungen „Lange vor unserer Zeit“ und „Puppenstuben“ zu sehen sind. Und zum Ausklang bietet es sich an, im Museumsstübchen einzukehren.

Info:

Der „Österliche Kunsthandwerkermarkt“ des Heimat- und Kulturkreises in der Schlossscheune Fußgönheim, Hauptstraße 64a, sowie die Museen öffnen an den Wochenenden, 25. und 26. Februar sowie 4. und 5. März, jeweils samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 2,50 Euro Eintritt, die für den Fortbestand der Museen und historischen Gebäude verwendet werden.