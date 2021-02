Im durch das Hochwasser überfluteten Campinggebiet links von der Kollerstraße in Otterstadt ist Öl ausgelaufen. Die Feuerwehren aus Otterstadt, Waldsee und Altrip wurden am Samstagnachmittag alarmiert. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde seien Sperren ausgelegt worden, die verhindern sollen, dass sich das Öl weiter ausbreitet. Nach Angaben von Wehrleiter Michael Jaspers floss es aus Rasenmähern, die im Wasser standen. Wie viel Öl ausgelaufen ist, konnte er nicht abschätzen. Die Feuerwehren waren mit 18 Mann rund zwei Stunden im Einsatz. Die Campinggebiete zwischen Altrhein und Deich stehen seit rund einer Woche unter Wasser. Der Wasserstand sinkt seit Freitagnachmittag aber wieder.