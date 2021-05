Am Montag, 24. Mai, wird an der Heilig-Kreuz-Kapelle auf dem Palmberg ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden. Der Palmberggottesdienst zum Pfingstmontag hat in Laumersheim Tradition. Seit den frühen 80er-Jahren findet jährlich vor der Kapelle eine Messe statt, die weit über die Grenzen Laumersheim bekannt ist.

Je nach Wetterlage nahmen gut 300 Gläubige an dem sogenannten kleinen Katholikentag teil. Häufig hielten Gastredner aus Speyer die Predigt. Seit drei Jahren ist aus der ehemals katholischen Feier eine ökumenische geworden. Michael Latour, einer der Organisatoren, ist angesichts der sinkenden Corona-Infektionszahlen optimistisch, dass mit maximal 100 Teilnehmern der Freiluftgottesdienst wie geplant am 24. Mai um 10 Uhr stattfinden kann.

Picknick statt Bewirtung

Die Predigt wird diesmal die evangelische Pfarrerin Franziska Boltenhagen halten. Für die passende Musik sorgt die Musikgruppe NGL – Neues Geistliches Lied. „Leider können wir coronabedingt dieses Jahr keine Bewirtung anbieten, sondern nur die Bestuhlung auf Abstand stellen. Damit wir hinterher trotzdem auf Abstand etwas beisammen sein können, bitten wir einfach alle, sich etwas zum Picknicken mitzubringen“, sagt Latour.

Zur Heilig-Kreuz-Kapelle hat die katholische Gemeinde nicht nur eine räumliche Verbindung, sondern auch eine historische. Beide wurden von Geheimrat Freiherr von Langen erbaut und feiern in diesem Jahr ihr 300-jähriges Jubiläum. Ursprünglich war die St. Batholomäuskirche im 14. Jahrhundert als Zisterzienserkirche erbaut worden, sie wurde jedoch Ende des 17. Jahrhunderts baufällig. Von der alten Kirche ist noch der gotische Turm mit Chor erhalten. Am Kerwesonntag, den 29. August, will die katholische Gemeinde dieses Jubiläum mit einem Festgottesdienst und anschließendem Sektempfang feiern. Ganz unabhängig von Corona arbeiten Michael Latour und Friedrich Zelt momentan an einer Festschrift mit historischen Bildern und Anekdoten.

Marktimpulse in der Kirche

Ökumene ist in Laumersheim laut Michael Latour immer wieder ein Thema, und gemeinsame Aktionen sind in Planung. Zusammen mit der Dirmsteiner Gemeinde – die wie St. Bartholomäus zur Großpfarrei St. Elisabeth gehört – möchten die Laumersheimer Katholiken am Dirmsteiner Wochenmarkt besondere Akzente setzen und sogenannte Marktimpulse in der Kirche anbieten. „In Grünstadt bieten wir Ähnliches bereits zu Wochenmarktzeiten an, was von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird“, berichtet Latour. Unterstützung bei ihren kirchlichen Aktivitäten und neue Impulse verspricht sich die katholische Gemeinde von der in den nächsten Wochen geplanten Visitation durch Generalvikar Andreas Sturm aus Speyer.

Info

Eine Anmeldung für den Pfingstmontagsgottesdienst ist im protestantischen (Großkarlbach) oder katholischen Pfarramt (Grünstadt) erforderlich. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst mit maximal 40 Personen in der katholischen Kirche Laumersheim statt. Hierüber werden die angemeldeten Besucher gegebenenfalls telefonisch informiert.